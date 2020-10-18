NCC將於10月26日舉辦聽證會決定中天新聞台換照能否通過，對此，國民黨立委吳斯懷今表示，硬幹到底執政黨不會賺到選票，只會給台灣帶來災難。言論自由是人民的權利，不是執政者的恩賜，民主國家政府都要接受媒體的監督。

吳斯懷說，台灣的現況只能用內外交迫、動盪不安來形容，兩岸情勢兵兇戰危、疫情警報仍未解除、萊豬民怨持續燃燒、水情告急毫無解方、流感疫苗朝令夕改。這時候政府還打算強行關掉中天，政府決定民營新聞媒體的生死，實質上就是箝制言論自由，侵犯人民的私有財產權；擺明了摧毀憲法，走向實質獨裁，警告蔡政府不要玩火自焚。

吳斯懷指出，連前總統陳水扁、馬英九，各大媒體、在野政黨、執政黨部分立委、學者專家、民間團體、多數民眾都嚴厲批判這形同獨裁政府的決策，硬幹到底執政黨不會賺到選票，只會給台灣帶來災難。「言論自由是人民的權利，不是執政者的恩賜」，民主國家政府都要接受媒體的監督，民營媒體和所有民間企業或個人資產一樣，都是受《憲法》及《民法》所保護的，未有違法事證並經司法判決，不可以被剝奪。只要不違法犯紀，媒體在合法範圍內享有言論自由，才能真正地捍衛民主。

吳斯懷並指出，已經有前例可循，2005年新聞局決定不予東森新聞S台換照，引發輿論譁然，美國「保護記者協會」還予以譴責。2006年撤銷裁罰命令，東森電視向法院提出國家賠償。2008年法院一審判決，NCC應國賠3億4869萬元，雖然二審判決不必國賠。但承審法官趙子榮判決書說的兩句話值得蔡政府深思，「媒體有決定顏色的自由，但顏色沒有箝制媒體的自由」。如果你們繼續忽視人民怒吼的聲音，民意海嘯必將淹沒獨裁政權。

(中時 )