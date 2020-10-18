歐洲成新冠疫情震央，英國疫情同樣不樂觀，倫敦16日將疫情警戒級別從中等風險提升至高風險；前首相布萊爾還因赴美返國後，未在家中隔離2周，遭控違反防疫限制令。

《周日電訊報》17日報導，據該報取得的多張照片，顯示布萊爾前往倫敦市內1家餐廳用餐，當時距離他從華府返國只有10天。他9月前往華府出席以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化協議簽署儀式，在美停留2天，之後他雖向政府申請豁免隔離，但並未獲准。布萊爾的發言人則強調，他回國後做過多次新冠病毒檢測，因此沒有傳染風險。

據約翰霍普金斯大學的統計，18日晚間，英國確診人數逼近71萬、不治人數也突破4.3萬。為防堵疫情擴散，倫敦於17日午夜將疫情警戒提升至第2級「高風險」，消息公佈數小時後，大批民眾前往市中心示威，抗議政府收緊限制措施。

警戒級別「最高風險」的地區包括利物浦（Liverpool）等地區，酒吧、健身房及娛樂場所都強制停業。大曼徹斯特（Greater Manchester）地區疫情也相當嚴峻，但市長拒絕提升警戒級別，引發當地一線醫療人員強烈抗議，要求市長「閉嘴並馬上封城」。

(中時 )