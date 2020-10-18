10月18日中午一到，烤豬王大賽現場開放所有民眾趣味盲測，品嘗烤山豬肉，並選出心目中最美味的參賽料理（黃立杰攝）

南投縣府以創造經濟亮點為出發，於10月18日在「南投世界茶業博覽會」舉辦「第一屆南投原鄉原住民烤豬王大賽」，讓茶博活動香氣滿溢，現場提供免費烤豬供民眾試吃，民眾參加十分踴躍，活動尾聲更選出得票冠軍的烤豬王。

主持的南投縣政府原民局長史強指出，角逐南投原鄉原住民烤豬王的候選人，全都取得南投原鄉原住民烤豬認證，最優質的烤大豬職人團隊同場一較高下。

烤豬王大賽在中興網球場熱鬧登場，比賽主要以公平競爭、爭取榮耀、趣味盲測三個核心為主，讓烤豬大廚們在展現技術，藉此推廣自身食品品牌，提升原住民烤豬認證的知名度。

山豬肉來源多是山上店家自己養的，肉質有嚼勁，再者原民們各個刀工了得，刨下來的肉肥瘦適中，油質多汁入口即化，民眾們大快朵頤吃得不亦樂乎。

首屆南投烤豬王大賽成績如下，特等獎：海陸烤豬大隊；頭等獎：伍隻小豬；金獎：松式烤全豬、虹谷熊來夯。

海陸烤豬大隊開心獲得特等肯定，他們說烤大豬最難的就是掌握火候，好的火侯在肉質和水份上取得平衡，再一層層將烤好的肉片切饗客，包括台積電等公司行號，都請他們去現場烤給他們吃，很高興南投有多一道知名美食，歡迎大家常常找原民朋友大啖好肉。

(中時 )