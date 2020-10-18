新冠肺炎疫情似乎在國際間為有減緩跡象，根據worldometers即時數據，全球確診病例累計突破4000萬例，染疫死亡人數111萬5154人。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日就表示，分裂的世界在疫情期間「未能通過考驗」。

台灣的疫情相較下趨於緩和，但各國情況卻非如此，歐洲許多國家紛紛頒布新的防疫措施，試圖遏止疫情爆回溫，根據日本研究人員發現，冠狀病毒可在人類皮膚上保持活性9小時，由此可知，要對抗新冠肺炎就得經常洗手。

日本研究發現，新冠肺炎病毒可在人類皮膚上保持活性9小時。（圖／翻攝自 WION、Reuters）

根據《WION》引述自「臨床傳染病」（ClinicalInfectious Diseases）的研究指出，「和IAV（A型流感病毒）相比，（造成2019冠狀病毒疾病的病毒株）SARS-CoV-2會存活在人類皮膚9小時，或許會增加接觸傳染風險，從而加速疫情擴散，相較之下，造成流行性感冒的病毒只會在人類皮膚停留約1.8小時。

根據報導，研究團隊從解剖樣本採集病患死亡約1天後的皮膚進行測試，並噴灑乾洗手使用的乙醇後，冠狀病毒和感冒病毒都會在15秒內失去活性。經研究後發現，SARS-CoV-2在皮膚上存活較長，增加了接觸傳染的風險，但手部清潔可降低這種風險。研究結果也驗證了世衛組織（World Health Organization）建議，民眾可透過經常且徹底洗手的方式來降低病毒傳播風險提供了佐證。

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(中時新聞網)