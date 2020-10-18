新力旺旺獅挑戰賽第3戰獲勝，搶下聽牌優勢，總教練楊賢銘教練表示，關鍵在於完投7局被敲出6支安打失5分，但只有3分責失的先發投手潘玉玲，以及揮出2分全壘打炮轟卡爾森（Kaisey Carson）的石婕珮身上。

楊賢銘解釋，潘玉玲雖然在例行賽時對黃蜂表現平平，不過今天在比賽前段善用自己球速的優勢和變化球的角度，勇於對決，不讓球數落後，是前4局能壓制黃蜂打線的關鍵。要不是隊友在5局下接連發生3次守備失誤，她也不會在滿壘危機時，接連投出2次四壞球送分。

另一位贏球功臣是石婕珮，楊賢銘說，石婕珮的2分炮是打破整場比賽平衡的關鍵。首先是打亂卡爾森的陣腳，同時也破壞了黃蜂的作戰計劃，迫使黃蜂為了保護卡爾森能夠在第4戰出賽，只好縮短她在關鍵第3戰的投球局數，因此她只投3.2局。

楊賢銘認為，這一投一打的好表現，確實把黃蜂殺了個措手不及，以致被旺獅逼到1勝2敗的落後困境，只能寄望在周六（24日）的第4戰吞下續命丹，先求追平戰局再說。

(中時 )