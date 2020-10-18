NCC近期即將審查電視台換照，外傳中天新聞台將不會取得換照通過。世新大學客座教授王健壯今日於媒體投書表示，NCC過去曾干預電視台董事長任命達1年之久，也曾刁難中天新聞台總經理人選，加上近日的換照風波，簡直是台灣新聞自由被侵犯的現在進行式。

王健壯指出，政府有權發電視台執照，當然有權撤照。對電視台來說，撤照有如遭判決死刑。法官當然不能以個人好惡心證判人死刑，政府在判決電視台前，也應該慎之重之，能不殺則不殺，而非可殺則殺。

王健壯說，若政府對中天電視台的專業表現進行審查，這是政府對媒體的「基於內容的管制」，而非「不涉及言論或表意內容的管制」，這樣的政治審查絕對是侵犯新聞自由。

王健壯表示，從NCC擬定的中天換照聽證會中的議題內容看出，政府和NCC已有足以判死的心證，其中把換照跟國安掛勾，足見NCC已認定中天有紅媒嫌疑，即便中天負責人在聽證會上自證無罪，但結果恐如被黨產會認定的附隨組織般，逃不掉被查抄的命運，所以這些聽證會，都是掩飾政府心證與行政認定的幌子而已。

王健壯指出，NCC的7位委員中，主持中天換照聽證會的2位，剛好就是在總統府外洩機密文件中，被指稱可以「配合處理中天」的2人，這恐怕不是巧合，而這2位委員，連主持換照聽證這種可迴避卻不迴避的狀況來看，也太過明目張膽。

王健壯說，如果民進黨以政治審查而關掉一家電視媒體，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌此後就該閉嘴不談新聞自由與言論自由，因為他們殺的不只是一家媒體，而是殺了台灣的自由民主。

(中時 )