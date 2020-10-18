美國總統大選即將在11月3日投票，民主黨候選人拜登民調以兩位數差距遙遙領先現任總統川普，不過兩人在搖擺州仍陷入拉鋸戰。名嘴吳子嘉表示，美國總統大選落幕後，所有的議題會轉向內政，就是民進黨倒大霉的開始。

吳子嘉在《2020聚焦關鍵》節目中表示，11月3日以後，就是民進黨倒大霉的開始，因為第一個美豬美牛要來了，所有的內政議題，全部不利於民進黨，這是第一個大環境。所以國民黨不必急，等到年底開始，民調就會逐漸向上揚，因為民進黨開始要開始走霉運。

吳子嘉接著指出，第二個民進黨更糟糕的就是分裂，因為一大堆人想要選2024，現在總統才做幾個月，它自己內部就搞分裂，一個要搞分裂、一個是回到內政，所以對民進黨不利的環境，在年底就會發生，這時就是國民黨的機會。

吳子嘉點出，國民黨這個黨是有意義的，它是個非常重要在台灣的煞車皮，可以讓台灣跟大陸的關係，創造一個非常重要的緩衝，因為「中國」這兩個字，已經被民進黨丟掉了，所以它目前還保有「中國國民黨」這個中國，變成重要資產，那國民黨立委林為洲是捧著「金飯碗」討飯，他不知道這個重要資產，而把它當成廢物，要把它改掉，所以這是林為洲的認識不清。

(中時新聞網)