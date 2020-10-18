男星大飛（吳志慶）從節目《大學生了沒》出道後，演藝事業橫跨戲劇和唱片，不過大飛近日卻被爆料，指控他在殺青酒上「借酒裝瘋抓女演員胸部」，消息一出引發熱議，對此，大飛經紀人今（18日）則表示是誤會，並指出大飛是看到好久不見的導演和演員「所以動作比較大」。

大飛在日前被臉書「靠北影視」匿名爆料，大飛遭指控「你為什麼要在殺青酒的時候借酒裝瘋，抓女演員的胸部！？」而該網友還寫下：「聽到這件事真的很火大，真的要讓大家知道你的噁心！」

靠北影視臉書全文。（圖／取材自靠北影視臉書）

對於網上指控，根據《三立新聞網》報導，大飛經紀人則表示整起事件是個誤會，並指出，大飛是看到好久不見的導演和演員，因此喝多一點「所以動作比較大」，大飛的舉動可能因此造成別人的困擾或不舒服。

經紀人進一步透露：「大飛真的覺得很抱歉」，同時也指出，大飛絕對沒有不禮貌的意圖，而大飛日後會更加警惕並注意自己的行為。

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(中時新聞網)