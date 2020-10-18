紐西蘭人選出了世界上同志議員占比最高的國會，超過了前榜首英國。

17日的國會大選結果出爐，120個席次中，多達11名「彩虹」議員，高於之前的7名議員，占比為9.16%。而英國下議院650名議員中，有45人公開出櫃，占比為7%。

紐西蘭國會大選落幕，總理阿爾登因為防疫有成，毫無懸念地連任成功。而執政的工黨有7名LGBTQ+代表，綠黨則有4人，都比上屆選舉多了2人。至於保守的「國家黨」現有35名議員，沒有一個是公開的同志。

工黨的同志議員包括財政部長羅伯森（Grant Robertson ）、2012年提案同志婚姻合法化的議員華爾（Louisa Wall）等人。至於綠黨，則有多達約40%議員出自彩虹社區。

工黨勝選後，宣布一系列友善同志的彩虹政策，包括改革領養程序，還承諾將與學校合作為學生提供中性廁所與浴室，要求所有新建學校的設施不分性別。

阿爾登也表示，將追加400萬紐幣，用於彩虹社區的精神健康服務。

2013年，紐西蘭成為亞太第一個同性婚姻合法化國家，將同性也納入婚姻法之中，並於同年8月正式實施。目前，紐西蘭的同性婚姻在領養、移民、財產等權利和異性婚姻無二致。

(中時 )