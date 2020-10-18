今(18日)晚至明(19)日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。(氣象局)

東北風加劇 「沙德爾」預計周三成颱 一周降雨熱區曝：這2天最顯著。（摘自氣象達人彭啟明粉專）

本周受到東北風增強影響，迎風面陣雨已持續一周，不過根據氣象預報顯示，下周依舊受東北風吹拂影響，桃園以北到東北角地區將持續雨綿綿，且天氣型態將會越來越濕涼。周三、周四（21-22）由於南方水氣北上與東北風幅合，這2天降雨將會更加明顯；到周五、周六（23-24），天氣又會再變更涼，北部夜晚低溫僅剩20度，甚至可能有跌破20度低溫出現，請民眾需注意保暖。

中央氣象局表示，台灣持續受到東北風影響，針對北北基，以及宜蘭縣發布豪雨特報。今晚（18）至明晨（19）整個東北部到宜花地區降雨仍較明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率；白天起降雨逐漸趨緩，但桃園以北及東半部地區仍有不定時短暫雨出現，以北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢較為明顯。

至於其他地區則維持多雲到晴好天氣，白天甚至有暖陽探頭，午後中南部山區及南部近山區平地需留意午後熱對流發展；溫度方面，明日低溫約21至24度，北臺灣高溫約24、25度，竹苗及花東地區高溫約29度，中南部則仍有31、32度左右高溫，需注意日夜溫差較大。

氣象局指出，周三、周四（21-22）由於南方水氣北上與東北風幅合，這2天降雨將會更加明顯。（氣象局臉書「報天氣」提供）

另外，根據氣象局預報顯示，位在菲律賓東方熱帶系統下周三（21）起將逐漸通過菲律賓進到南海，屆時才會有明顯發展成輕度颱風的跡象。氣象局指出，若該熱帶性低氣壓成颱，將會是今年第17號颱風「沙德爾」。氣象局也表示，受到南方低氣壓影響，台灣周三、周四（21-22）左右周圍水氣將會增加。「天氣風險」預報員簡瑋甯則指出，由於低壓水氣將和東北風幅合，東北半部降雨將升級加劇，尤其以北海岸、東北角、宜蘭到北花蓮地區，受到地形效應影響，這2天的雨勢將更加顯著。

未來一周天氣將持續受東北風影響，主要降雨區域仍為基隆北海岸和東北部，有局部大雨發生機率，將越來越濕涼。除了雨量外，預測也指出，周五、周六（23-24）將迎來一波大降溫，北部夜晚低溫僅剩20度，部分地區更有機會跌破20度，請民眾注意好保暖；其他地區天氣型態則為多雲到晴，需留意日夜溫差。

(中時新聞網)