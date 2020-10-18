軍事新聞網站「Defense One」報導，在「抓包」1名僱員保留有關直升機零件安裝的「不當記錄」後，美國陸軍宣布暫停波音公司阿帕契直升機的交機。這是國際飛機製造龍頭波音，傳出的最新品管醜聞。

陸軍發言人柯里(Brandon Kelley)強調，對於所有AH-64E直升機生產的關鍵安全零件，陸軍仍會針對生產流程、產品與製造過程實施全面審查。

2007年陸軍出動AH-64E襲擊巴格達

波音公司則發布聲明強調，總公司在得知亞利桑那州梅薩廠保留阿帕契的「不當記錄」後，立即通知陸軍。

波音還提到，目前波音與政府聯合審查梅薩廠的品質管理流程與標準作業程序。一旦陸軍與波音都認同相關問題已獲解決，且對已實施的修正措施感到滿意時，便會恢復直升機的交付。

「Defense one」引述知情人士爆料，指稱波音已將保留「不當紀錄」的員工開除。此外，雖然陸軍停止接收新機，但波音仍持續生產阿帕契直升機中。

對於波音聲明，柯里堅稱除非確保生產流程能兼顧安全與質量，且能保證未來投入使用時能夠安全逃生，否則陸軍不會重啟新機撥交。陸軍將持續與波音合作，針對品管流程與關鍵安全項目的製造進行審查，並提出必要建議以避免未來交付不良品。他也坦言，目前這些問題並未威脅士兵生命安全。

這並非陸軍首次暫停阿帕契直升機的交機。早在2018年3月至同年8月，陸軍先後在直升機的旋翼與機體零件發現瑕疵，並停止接收。

飛機製造巨擘波音近年來醜聞纏身。除半年內先後發生2起墜機意外，日前再度傳出員工意外將工具與垃圾留在製造中的加油機內部。由於重創客戶對波音生產品管的信心，波音矢言扭轉公司文化與修補企業形象。

(中時新聞網)