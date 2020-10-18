在陳錫煌教導下，嗓音稚嫩的孩童也能與大人同台演出。(黃世麒攝)

陳錫煌分享，他會視學員年齡大小來決定怎麼讓小朋友對布袋戲產生興趣。(黃世麒攝)

陳錫煌指導孩童如何操偶。(黃世麒攝)

小藝生表演時，陳錫煌不時會上前提供協助。(黃世麒攝)

布袋戲大師陳錫煌自13歲開始習藝，在數十年間，見證布袋戲文化如何從興盛轉為衰落。他深感傳統文化保存不易，長年推動教學工作坊，技藝不藏私，一一傳授。18日於台北偶戲館舉行的大師工作坊成果展中，則輪到藝生們登場，以精彩的布袋戲演出、精美的戲偶衣裳及兵器，感謝陳錫煌的教導。

現年90歲的陳錫煌表示，自己曾因「年紀大了」而一度想放棄布袋戲，但最後仍因擔心傳統文化流逝，而持續開辦工作坊，「一旦我們不繼續教學，傳統文化就會不見，而且不只要學布袋戲，帽子、兵器怎麼做，都要學才可以。」

陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」及「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製-作技術保存者」兩項國家頭銜的傳統布袋戲師。他所開設的大師工作坊，學員年齡自國小至成人不等，在陳錫煌教導下，連稚嫩的孩童也能與大人同台演出。

陳錫煌分享，他會視學員年齡大小來決定怎麼讓小朋友對布袋戲產生興趣，「小朋友可以先從接觸布袋戲偶開始，讓他自己擺弄玩耍。等到了國中，他們手掌比較大，才教他們怎麼控制戲偶。我也會教他們怎麼唸台語。」

成果展系列演出中，由陳錫煌藝生們輪番上陣，台前高朋滿座，台後也熱鬧滾滾，大人與小孩共組演出團隊，為布袋戲齊聚一堂。台前兩側還擺有兩張長桌，列出一個個做工精美的布袋戲偶工藝品，舉凡戲偶兵器、衣帽、木雕等，都令觀眾嘆為觀止。

大師工作坊工藝班指導老師林敏惠表示，自己藉由陳錫煌教導，習得許多戲偶服裝及盔帽等製作技巧，自己曾碰過超過70歲的學員，也曾指導過10歲以下的小朋友，不少人是因為喜愛手工藝與傳統文化而投入課程，也有許多小學老師特地來參與課程，播下教育傳統文化的種子。她認為，除推廣布袋戲文化外，工作坊也是教導現代小朋友學習台語的方式。

大師工作坊兵器班指導老師林朝儀表示，傳統布袋戲班演出所使用的戲偶兵器、動物，許多都是由戲班的人自製而來，陳錫煌先將動物、兵器等物品打版，讓學員們臨摹照做。學員們在製作過程中，偶爾也會發揮創意，為傳統物品變幻出新模樣，這也是傳承所帶來的火花。

(中時 )