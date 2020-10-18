如果廚房沒有電鍋，只有微波爐設備，你有辦法蒸東西嗎？對於一些廚房菜鳥，這似乎是頗大的考驗。一位網友就在網路平台就教，想拿微波爐當電鍋使用，蒸包子、肉粽、魚肉。他說，感覺微波爐似乎只有加熱功能。對此，內行人紛給意見，只要做好一動作，就能蒸出完美成品。

原po在PTT上發文表示，因為已經有烤箱、微波爐、 氣炸鍋，不想再買電鍋佔位置，想問微波爐能像電鍋一樣蒸些包子、肉粽、蒸魚嗎？他提到，把湯加熱常會上面燙下面冰，便當的白飯也有這問題。這樣是時間不夠久嗎？還是容器不對？最後再請教大家，微波爐還有什麼特別用法？他能想到的唯一功能好像只有加熱而已。

原po這一問，釣出不少內行人回應。有人直指，「不可能拿來蒸東西」、「你可以先了解一下微波爐的原理 他只是加熱內部水分子而已」。有人則說，不用買電鍋，不用微波爐，「炒鍋加水放蒸架，蓋鍋蓋，就能蒸東西了」。有人細心解說，「要達到蒸的要加架子下面加水，加蓋，低w的微波。」、「我都用濕餐巾紙包起來微波，完美啊」、「沒有直接蒸好吃，微波爐大概就是冷掉的食物回溫方便吧」。

(中時新聞網)