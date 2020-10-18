書法家陳世憲。(摘自陳世憲臉書)

第六屆南瀛國際學術研討會邀請發表人之一的法國國家科學研究院研究教授Yolaine Escande（中文姓名幽蘭）以台南白河出身意象書法家陳世憲為研究對象，論文以視覺藝術為主題，檢視陳世憲在體現「中華文化核心」書法藝術，同時發揚、讚頌台南在地特殊風華的藝術價值。

幽蘭老師表示，論及視覺藝術，台南不但坐擁不同的美術館、無數廟宇、藝廊與展覽，也孕育出不少超群卓越藝術家，例如書法家陳世憲便來自南瀛地區。透過這位藝術家案例，得以檢視中心與邊陲的關係，其次是思考地方認同的議題，以及 研究「土地性」與特定地方圖像書寫。

文中提及，1966年出生於白河的陳世憲今日已享譽國際，作品曾於世界各地展出，如法國、德國、日本、韓國、美國等地。他運用中國傳統書法藝術，傳達南瀛地區人群精神，以及不同地方(城市、鄉村)殊異性。

陳世憲居住白河小村鎮，他早先最為人知曉、也是讓他一舉成名的書法特色之一，就是他的「白河」；其書寫方式反映的家鄉盛產蓮花，並於兩字中添加色彩，非單純以墨色呈現。

論文正面探討陳世憲作品與其技法以及書法的傳統書寫方式，藉以嘗試凸顯這位藝術家原創與新意。陳世憲秉持哲理是「抒情」，這也是中國書法一項傳統主題。幽蘭的論文透過土地和地方議題，以及一位藝術家與特地地方的交互關係所衍生之政治、社會、宗教、文化重要面向，來檢視文化與藝術的物質性與非物質性。

陳世憲表示，彩色是不是比較庸俗？他其實沒那麼庸俗，「以前的書法都是寫富貴，我是在寫赤腳踏土地，寫鄉土，我的創作版權都要捐出來讓大家都可以用。」評論人國立台灣美術館館長林志明表示，彩色書法常被認為是不正統，有別於傳統墨色或朱紅色，然陳世憲的書法除了有土地特質，也發展出圖文書畫脈絡。

研討會閉幕時，台南市文化局長葉澤山提到，「台南有兩個最特殊的藝術家，一個是洪通，他的藝術無從界定，但是非常重要；另一個是陳世憲，其藝術創作寫盡了台南、台灣風情，同樣無法用任何已知的風格界定.....」

(中時 )