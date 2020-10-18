台北長春路巷驚見小黃司機車內離奇死亡 數月前曾開過刀 22:122020/10/18 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天晚上8點，位於台北市長春路137巷內，驚見一台計程車內的司機，躺臥在駕駛座上不起，初步估計疑似心血管疾病。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚間8時許，台北市長春路137巷內，有輛白色轎車停在路邊多時，附近住家覺得有異，發現駕駛座有名男子倒臥不起，趕緊打119報案，救護人員抵達時，50歲賴姓男子已明顯死亡，警方封鎖現場調查，並聯繫家屬。 家屬表示，賴是白牌計程車司機，幾個月前曾開過刀，有心血管疾病史，因無明顯外傷，經調閱監視器也排除外力，初步研判是心血管原因猝死，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。 (中時 ) #男子 #猝死 #家屬 #司機 #心血管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 計程車離奇自撞檳榔攤 車上赫見高血壓用藥 10:172020/10/17 社會 方寧遇疫情遭車禍財去人安樂 04:092020/10/17 娛樂新聞 禮賓車變登山車 做一休三打零工苦撐 07:532020/10/18 生活 新北男遇臨檢緊張自撞路樹 當場查獲車內2把槍 18:342020/10/17 社會 才害警局長被拔官 舞廳又爆酒客鬥毆 急休3天避風頭 16:562020/10/18 社會 疑水中溶氧量不足 楊梅老飯店橋下出現上千死魚 18:082020/10/17 寶島 楊梅老飯店橋下 浮大片死魚 04:102020/10/18 地方新聞 居檢第8天猝死 埔里男採檢結果出爐 10:482020/10/17 生活 搶親TikTok美國業務 重振自家雲端事業 04:102020/10/18 全球財經 實地採集萬年化石 化石園區「足下寶藏」課堂堂秒殺 18:522020/10/18 寶島 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 水溝旁驚見性愛娃娃 下體驗出大量男性體液 網：又一個射後不理 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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