今天晚間8時許，台北市長春路137巷內，有輛白色轎車停在路邊多時，附近住家覺得有異，發現駕駛座有名男子倒臥不起，趕緊打119報案，救護人員抵達時，50歲賴姓男子已明顯死亡，警方封鎖現場調查，並聯繫家屬。

家屬表示，賴是白牌計程車司機，幾個月前曾開過刀，有心血管疾病史，因無明顯外傷，經調閱監視器也排除外力，初步研判是心血管原因猝死，詳細死因將報請檢察官相驗釐清。

(中時 )