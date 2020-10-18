台北東區髮廊新亮點「HAS髮藝學廊」，是一群年輕具有髮型設計、創意糕點、咖啡達人的藝術工作者，共同組成的創作平台與空間。國民黨立委費鴻泰和牽手王怡心今天傍晚一起去參加HAS的宣傳茶會，向兒子的好朋友Joyce （HAS三位創辦人之一）和年輕創業者們道賀。

明亮的採光和通透的格局，一眼就能看見所有的角落，HAS的裝潢和經營理念深受包浩斯（Bauhaus)美學的影響，強調「理性、簡潔、內斂」，以及功能性是其最大特色。主要創辦人Vincent 表示，HAS來自於英文單詞的縮寫： ＂Hair＂, ＂Academy＂, ＂Share, space and store＂. （髮藝學廊；分享、空間、商店）。

看到這群新創業者，提出客製化的造型設計和美髮體驗，搭配創意甜點和香醇咖啡，美與味的饗宴，提煉出美與簡的精髓。費鴻泰要為這些新創業者的核心能力按讚，並在未來立法院質詢，會要求政府單位多鼓勵新創機會，以及多輔導新創業者永續經營企業的獎勵辦法。

(中時 )