陳昊森首次主演《刻在你心底的名字》即入圍金馬獎最佳新演員，電影票房更是旺，累計至今全台票房破6800萬，稱霸國片3週票房冠軍，他的知名度也水漲船高，走在路上更會被影迷認出來。他在片中與曾敬驊是一對遊走在友誼和愛情之間的高中好友，不過他現實生活中在就讀高中2年級時，因上了節目《綜藝大熱門》的「型男高中生」單元後，開始闖蕩演藝圈。

今年24歲的他，也公開高中時的青澀模樣，比起過去，現在更多了一份成熟穩重，星味十足。他高中與同學創立飛盤校隊，熱血找來專業老師為同學加強訓練，也因每天在戶外練習曬太陽，皮膚黝黑，成了名符其實的陽光男孩，「那時候我和另外一位同學是隊上主力，我跑很快，專門負責接盤，有點像是狗狗在接飛盤那樣，我和他默契很好，還一起幫隊伍拿下冠軍」。

陳昊森高中加入學校飛盤隊。（氧氣電影提供）

他回憶當年22歲正式出道時，家人給他5年時間拼成績，「大概是到27歲吧！距離現在還有3年，雖然爸媽表面上都對我很安心，但我知道他們心裡還是在意、擔心。像我一直以來也不會跟他們報告我工作的狀況，因為不想讓他們擔心，而且我知道，只要我講一點點，就會想要全盤托出，這樣他們就會很煩惱。」

陳昊森透露：「我媽媽年輕時曾在餐廳駐唱當兼職歌手，也有被邀約當歌手的機會，不過因為升學停止了歌唱這條路。我一部分踏入演藝圈的契機點也是因為媽媽，她青春時沒完成的夢想，就像心底一顆種子在我心中萌芽。」他分享：「她也跟我講過，在我的身上看到她所沒有的東西，所以覺得我有機會在這行闖出點什麼。」

媽媽因寶貝兒子電影上片，日前特地在台北、台中各包一場電影給親朋好友看，力挺到底，還換上「我是昊森媽媽」T恤，讓陳昊森感受到滿滿的愛和支持。他說：「媽媽一直以來都不太會去看我的作品，但是這次因為身邊朋友看了都好喜歡，媽媽於是包場給大家看，除了滿足他們想看到主演群們的渴望，對我而言也是很大的鼓勵！」加上媽媽穿了陳昊森特製寫上的「我是昊森媽媽」T恤，也讓他感受到滿滿的支持。

陳昊森高中加入學校飛盤隊。（氧氣電影提供）

陳昊森因電影爆紅，高中青澀模樣仍星味十足。（氧氣電影提供）

在台中的電影包場上，陳昊森的爸爸、阿嬤及表兄弟們更全家總動員，第一次家族聚在一起看電影的感覺讓他很新鮮，「阿嬤說電影很好看，也誇敬驊和我2個人『攏金緣投』，也對故事『揪嗯甘』（心疼），看完電影後，一直記得主題曲，回家再聽好幾遍，覺得阿嬤好可愛！」他透露家人們也買了電影主題的 LINE 貼圖，「現在家人群組裡都是《刻在》的貼圖，貼來貼去好有趣」。

擔任電影監製的瞿友寧則對電影成績感到欣慰，他表示：「電影上映第3週，也連續3週拿到國片票冠軍，本週也打敗所有西片，拿下全台票房冠軍。」巧的是第2名《無聲》，同樣也是瞿友寧投資監製的作品，「像這樣票房冠亞軍，都是台灣本土電影，已經好多年沒有見到的成績，振奮了所有台灣電影人，希望這樣的好成績，可以帶動國片，再創一波黃金的高峰」。

(中時 )