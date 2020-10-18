亞美尼亞和亞塞拜然戰火續燒，亞塞拜然使用以色列的「哈比」無人機，擊毀亞美尼亞的S-300防空飛彈系統，無人機可能改變現代戰爭的規則。有網友問，日前傳出對岸擬在福建部署長程對空導彈，軍事專家施孝瑋認為，無人機用來應付S-300防空飛彈，不是一個壞主意，不過對岸在無人機上跑在我們前面，所以必須想辦法跟上國際的腳步。

施孝瑋在「RJ台灣台」YouTube節目中回應網友表示，無人機用來應付S-400防空飛彈或S-300防空飛彈，其實不是一個壞主意，很明顯的因為無人機因為數量大，而且現在中科院研發新的像哈比無人機，當然也是相同的概念。

施孝瑋認為，這次這個亞塞拜然跟亞美尼亞類似衝突，的確為未來軍事衝突，預先作了一些宣示，但是不要忘記台灣在無人機上，對岸跑在我們很前面；我們現在想到的點，對岸早就想過了。所以我們必須想辦法，跟上現在國際無人機運作的腳步。

施孝瑋表示，這次能夠引進MQ-9B無人機真的是一件很好的事，至少我們可以透過MQ-9B的引進，讓我軍方有個大型穩健的，特別是具備電偵能力的無人機。

(中時新聞網)