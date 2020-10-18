企業女壘聯賽挑戰賽第3戰除了潘玉玲和石婕珮，新力旺旺獅能夠搶下聽牌第2勝的功臣，還有季後賽開打前即刻歸隊的墨西哥製大砲維達列斯（Tori Vidales），以及演出五星級飛撲防守美技的中外野手洪晏慈。

維達列斯在「壓線」日期抵台歸隊後，打擊表現不受防疫隔離期影響，棒子超級火燙，除了系列賽首戰單場雙響不說，今日又在領先分數只剩下1分差的時候，補上一發2分全壘打，幫助球隊追加2分保險分。

對於自己長打能力完全釋放，維達列斯說，這要謝謝老爸，因為她的運動基因，怪力和爆發力遺傳自老爸，如果是媽媽那邊，那自己應該會是一名又矮又胖的女孩，不會成為運動員。

至於洪晏慈的五星級飛撲防守美技，則讓青年公園棒球場全場的球迷看得目瞪口呆！黃蜂在5局下1出局攻佔一、二壘，沈筱琳擊出中外野強勁平飛球，阿達力和落點都眼看就會是安打，但洪晏慈快速的向左移動後橫移飛撲，在落地前把球沒收接進手套。這個Play如果沒接到，將會形成清壘的2分打點長打，戰況也恐怕會豬羊變色。

對於沒能搶下關鍵的第三戰，新世紀黃蜂總教練吳佳蓉教練賽後表示，打線太心急，不夠有耐心，這點回去會和全隊好好溝通，但同時吳佳蓉教練也肯定潘玉玲的好投。

吳佳蓉又說，例行賽打得到，不代表季後賽也一樣，這就是壘球奧妙之處，更是球賽好看的地方。希望接下來的比賽，能有更多球迷進場，為所有的女壘選手們加油。

第4戰將在24日回到新力旺旺獅大本營，台中萬壽公園棒球場展開一日兩戰。吳佳蓉說，投手調度上已經沒有策略使用的空間，王牌投手卡爾森（Kaisey Carson）第4戰就得上，先追平再說。

至於聽牌的旺獅教頭楊賢銘則語帶保留說，巴恩希爾（Kelly Barnhill）會不會G4就上？現在確實在投手調度上比較有想像空間，特別是潘玉玲的好表現也讓旺獅的投手戰力如虎添翼。

(中時 )