63歲的陳先生日前因急性心肌梗塞被家人送往急診，經會心臟內科醫師，緊急採取心臟血管支架置放手術後，撿回一命。血管支架提供冠狀動脈狹窄的患者一個非開刀的治療方式，但可不是所有患者全都適用，患者必須先跟醫師就各自的病情進行討論，在開刀、支架與藥物之間，選擇最適合的治療方式。

血管支架 無法避免血管再次狹窄

血管支架可直接撐住血管，理論上可以克服血管再狹窄的缺失，但臨床運用上卻發現，即使裝了支架仍然無法完全避免血管再狹窄的問題。

心臟內科醫師劉如濟表示，當血管細胞被撐開後，內皮細胞也會產生反應，血管平滑肌細胞也會增生，往支架的網狀空間中生長出新的血管組織，再次造成血管管腔的狹窄；雖然再狹窄的機率比以往的氣球擴張術來得低，但仍會造成臨床上的困擾。

血管支架分2種 依情況選擇適合類型

目前臨床上應用的血管支架可分為「一般支架」與「塗藥支架」兩大類。一般支架純粹是將血管撐開，半年內約有20～30會有再狹窄的機率，為了克服血管再狹窄的情形，之後則有塗藥支架問世；塗藥支架藉由藥物的作用，可以抑制細胞增生，降低血管再狹窄的機率，使用塗藥支架一年後，血管再狹窄的機率少於1成。

不過，劉如濟指出，血管支架雖然可以將血管狹窄處撐開，但置放支架後，因血流對外來物質產生反應，血小板會形成血栓，堵住支架，血栓的形成還會隨著時間而微幅增加，且早期塗藥支架的血栓問題引起廣泛的注意。

非所有的血管狹窄都可用 黃金12小時避免心臟壞死

血管支架的問世雖然提供冠狀動脈狹窄的治療選擇，但並非所有的血管狹窄都可採用支架置放術，還是必須經過醫師審慎評估。對於急性心肌梗塞的患者而言，置放血管支架是救命的處置方式，置放支架後，可以直接打通阻塞的血管，減少心臟組織壞死。

為了搶救性命，且減少心臟組織壞死的機率，發生心肌梗塞到裝置支架的黃金時間宜控制在12小時內，雖然患者從急診進到醫院，直到裝置支架的時間，目前已可控制在90分鐘以內，但有些患者在院外已拖了很久的時間，到醫院時已超過12個小時，再裝支架的幫助有限。

劉如濟很遺憾的說，心臟組織無法再生，一旦已經壞死，即是不可逆的傷害，且超過12小時，因組織在血流缺氧後再灌注，反而可能造成心臟的傷害。

慢性心血管疾病 置放血管支架須審慎評估

對於急性心肌梗塞的患者來說，置放血管支架是救命的選項，但若是慢性心血管疾病患者，是否接受血管支架可就得經過審慎評估，在血管支架、冠狀動脈繞道手術與藥物治療等選項中，找出最適合自己需求的治療方式。劉如濟表示，如果狹窄的位置在左主幹血管，一般而言並不太適合採取支架置放手術。

目前的研究都顯示，若是主幹血管狹窄，置放支架的長期預後並不比冠狀動脈繞道手術來得理想，尤其是左主幹分支部有狹窄病灶或合併多條血管狹窄者。畢竟置放血管支架只是處理病灶，但繞道手術則是直接提供一條血流通路。

血管支架置放太多 恐造成血栓風險提高

雖然有些病人害怕開刀，不太願意接受冠狀動脈繞道手術，但開刀即使有短期風險，例如麻醉等，但只要手術成功，可減少重複血管重建術的機會，這是冠狀動脈繞道手術的優勢。

劉如濟提及，支架太多，血栓風險提高，此外，接受血管支架置放術後，需要服用半年至1年不等的雙重抗血小板藥物，以預防血栓形成，如果短期要開刀的患者，包括牙科治療等，在暫時停藥的過程中，即有可能因支架血栓而出現嚴重的風險。

3條血管都有狹窄開刀較適合 養成良好生活習慣防止復發

除非有特殊狀況，一般裝置支架的數量不宜太多，劉如濟強調，若3條血管都有狹窄的現象，開刀是比較建議的處置方式。因為支架只是將狹窄的血管撐開，並沒有改變疾病的本質，且需要裝設的支架太多，相對地提高支架的血栓風險，再加上有多處狹窄，不易完整重建病人血管，日後發生再狹窄的機率也會比較高。

裝置支架半年後，約有1～3成的患者會出現再狹窄的情形，並不是一勞永逸的治療方式，且因有血栓成的疑慮，患者術後必須遵從醫囑，服用抗血栓藥物，這是患者術後必須要特別注意的部分。

除了服用抗血栓藥物之外，劉如濟提醒，患者術後還要注意飲食控制，並維持健康的生活習慣，少吃油炸食物、不要抽菸、多運動，若有糖尿病等心血管疾病相關的危險因數，必須好好控制，否則可能增加再狹窄的機率。

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(中時新聞網)