美國三大電信商為了吸收5G用戶，紛紛對本周上市的iPhone 12祭出史上最大折扣，其中AT&T折扣多達800美元，幾乎是免費送iPhone 12，條件是用戶舊機換新機並綁約支付月費。

LightShed分析師皮席克（Walter Piecyk）與卡隆（Joe Galone）認為，美國電信商的「優渥補貼」重返市場。兩人於報告中表示：「這是歷年iPhone上市當日所見的最大折扣，超越2016年所有電信商提出的650美元折扣，也超越去年威瑞森電信（Verizon）推出的700美元折扣。」

iPhone 12在美國的空機價為829美元，若向美國三大電信商購買空機將獲得30美元折扣，等於以未稅價格799美元購買。消費者若願意綁約，折扣更加驚人。

以AT&T為例，新舊用戶購買iPhone 12只要以舊機換新機，並以月費65美元以上的上網吃到飽方案綁約30個月以上，就能折抵800美元，等於免費獲得iPhone 12。

(工商 )