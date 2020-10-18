此名男網友在火鍋店用餐時，聽到男方也為烤漆學徒，每個月薪資只有一萬，想起過往的自己，進而主動送了一盤玉米給男方加油打氣。(翻自爆廢公社網友)

情侶相約吃火鍋增進彼此之間的感情，是大多數的人會選擇做的事，但如果坐在一旁的客人，聽到情侶的窮困對話是否會覺得很不捨呢？1名男子在《爆廢公社二館》PO文表示，日前獨自1人前往火鍋店內用餐，卻在聽到後方桌的一對小情侶的談話，女方希望點盤玉米，但因男友目前仍只是學徒，每月工資只有1萬元，他只能向女友表示，只能節省一點，等未來能賺多點時，才讓女友吃的夠，男子聽的相當不捨，立即向服務員協助直送一盤玉米給此對小情侶，此文PO出立即引起網友的熱烈討論。

這名男子透露，日前獨自一人前去火鍋店用餐時，他無意間聽到後方桌的小情侶對話，女方本想加點一盤玉米，男友面有難色的耐心告訴她，因為現階段仍是學徒階段，每個月的薪資所得只有1萬元，希望女方能夠體諒自己，男友最後還掛保證，等自己升上師傅後一定會請女友吃很多玉米。

原PO表示，其實當下自己也沒有那麼好心，聽到人家現階段過的較辛苦，而出於內心想幫助他人，主要原因是女方說出自己過來人的經歷，有感而發之下才主動想請他們吃玉米。

女方對著男友說：「汽車烤漆學徒才1萬元喔？」，讓原PO想起當初自己也是從工資4000元緩慢升起的。當服務員送達小情侶用餐桌時，原PO轉頭來對男方說幾句話，原PO表示：「加油，我也是烤漆師，希望她能撐到你變師傅」。

網友紛紛表示，「最低薪資不適用的工作 起步真的好艱辛啊」、「我當汽車電機學徒一個月5000」、「以前引擎技師一個月20000，熬了快3年，女朋友也陪我熬成老婆了，感恩西婦讚嘆西婦」；也有網友說，「很多工作要撐到變師傅真的很不容易，辛苦你了」、「你心好善良，如果我我聽了會心酸，但我不好意思幫她們點欸」、「我剛學修車時也是，被加油站的朋友笑，全身黑又累，才領5000現在看到他們一個月領3萬多爭破頭，真的覺得欣慰」。

網友也認為，「什麼年代了，學徒才一萬薪水，不給人活吧」、「蝦毀，這盤玉米施放了什麼妖術，我居然看了不自覺的流目屎了」、「女友聽到薪水只有一萬，會不會回去就分手了」。

(中時新聞網)