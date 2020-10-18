北韓外務省18日發布聲明，引述北韓代表團團長在第75屆聯合國大會第4委員會會議上演講，強調全世界各國普遍擁有開發太空資源的權力，不認同「個別國家」片面將「太空軍事化」。

《韓聯社》報導表示，北韓強調太空不應該有國界，任何國家皆享有和平開發與利用太空的權利。北韓堅持反對任何國家在太空領域採取選擇性與雙重標準，或將太空軍事化。此番宣言無疑是向美國成立太空軍「嗆聲」。

北韓試射衛星升空。

報導指出，金正恩在執掌大權後隨即展開第1期「航空太空開發5年計畫」，隨後更公布《宇宙開發法》；2016年則頒布第2期「航空太空開發5年計畫」，全力衝刺太空科學研發。

北韓代表團更誇口，平壤已4次將自主研發的人造衛星成功升空，成功晉身全球排行前10名的太空強國。

2019年12月，美國正式成立太空軍，日本則隨後跟進。東京於今年5月成立「宇宙作戰隊」，主要任務監視太空垃圾與「他國」可疑衛星，保衛日本衛星運作與干擾「他國」可能行動，進而維護日本氣象觀測、航空管制與國防情報的取得。

由於日本強調與美國太空軍緊密合作，共享太空威脅情報，大幅提升美日對於防禦北韓飛彈攻擊與相關動態的掌握，使北韓感到芒刺在背，也讓平壤趁著聯合國場子作出前述宣言。

(中時新聞網)