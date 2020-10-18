打破老虎兇猛致命的刻板印象，紙風車劇團經典戲碼《武松打虎》，將老虎形象徹底翻轉成一隻可愛的小老虎。今(18)日於基隆市中山區外木山漁港安檢所停車場上演，也吸引800位觀眾不畏風雨一同來看戲，度過美好的周末下午。

為推動小鎮觀光，交通部觀光局自108年邀請台灣知名團隊於小鎮演出，今年擴大規模辦理「2020小鎮遊戲趣2.0」，自9月5日起，於全台16處小鎮盛大開映。本周日由紙風車劇團帶來《武松打虎》，期盼在觀光中結合文化藝術，讓到旅客看見小鎮更多不同的風貌。

《武松打虎》故事發生在景陽崗下的村鎮，村民們生活並不快樂，天天因為日常生活中的瑣碎事件而爭吵，更因老虎的出現而人心惶惶。當「武氏三兄弟」來到客棧歇腳，聽到鎮上最小氣的大財主決定要提供一百兩黃金作為打虎獎金，竟陰錯陽差的成了「打虎英雄」。

但當三位膽小英雄和傳說中的「殺人虎」碰面後，三人才意外發現，原來大家傳說的「殺人虎」其實是一隻可憐的小老虎，便合力救老虎下山。讓村民瞭解了保育動物的重要性，也藉由解決老虎的問題，化解了所有人與人之間的誤會，所有縣民從此生活的更快樂。

交通部觀光局表示，希望能透過「2020小鎮遊戲趣2.0」，讓大家親臨小鎮體驗多元風情、脊梁山城特色、品嚐在地美食，並欣賞精彩的演出，帶回滿滿歡樂的回憶。希望大家在保持社交距離的同時，重新認識台灣的美。

(中時 )