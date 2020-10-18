原PO指出，這款「彎彎香皂」的洗感舒服且用完不乾澀，還只要銅板價就能帶走，讓她直呼「很可以！」（摘自愛逛寶雅POYA 好物分享）

近日一位民眾表示逛小型連鎖生活賣場「寶雅百貨」時，老公直接點名要購買一款「清潔神物」，買回家不但香氣十足，還相當實用，她更曝只要「銅板價」就能購入，造成一股搶購潮。網紛紛表示好用，甚至還有人一次囤時組，直呼「相見恨晚！」

原PO在臉書社團「愛逛寶雅POYA 好物分享」上表示，前兩天逛寶雅時，老公難得指名想用一款香皂，買回去後放在浴室不但超香，而且「還真的蠻好洗的」。原PO指出，這款「彎彎香皂」的洗感舒服且用完不乾澀，還只要銅板價就能帶走，讓她直呼「很可以！」

貼文一出，買過的網友便大力推薦，這款香皂不僅可以拿來洗澡，連洗臉都沒問題。網表示「真的超級好用，味道不錯，，我跟老公都拿來洗臉」、「之前意外用到，覺得超好用又划算！」、「我前幾天也有買耶，彎彎真的好洗相見恨晚」。」

據網友指出，這款彎彎牌香皂組，寶雅單顆售價55元，一組只要69元，他還忍不住說「架上剩三組我全梭哈了」。另外還有人一次囤了10幾組表示「白色洗臉超棒，好用，洗完不乾澀」。

(中時新聞網)