日本職棒今（18）日進行6場比賽，效力樂天金鷲的台灣右投宋家豪於對軟銀鷹之戰8局下登板後援0.2局，結果被擊出4支安打，包括真砂勇介的3分全壘打，總共失掉4分，而且都是自責分。雖然無關勝負，自責分率卻暴走至6.94，差一點破7。

此役打完8局上雙方還以4比4平手，8局下樂天派出牧田和久後援，結果被擊出2支二壘安打，加上四壞球、犧牲觸擊，先丟掉2分。教練團緊急更換宋家豪上場後援，結果又被擊出連續安打，加上暴投，再丟掉2分，其中1分記在牧田的帳上。

這還沒完，2人出局壘上有2名跑者，宋家豪被真砂勇介揮出3分全壘打，一口氣再掉3分，比數擴大為11比4，軟銀遙遙領先，宋家豪連續2場比賽登板都挨轟，今年狀況確實很不理想。

9局上樂天反攻無效，軟銀拿下本季第60勝，在太平洋聯盟穩居龍頭，領先第二名羅德隊已有5.5場勝差之多。軟銀鷹本周6戰全勝，加上前一周的2連勝，一共寫下8連勝佳績，而例行賽只剩16場，軟銀拿下洋聯冠軍應該不成問題。

(中時 )