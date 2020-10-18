美國科羅拉多州喀茂隆(Cameron Peak Fire)野火持續延燒，成為該州有史以來最大的「祝融之禍」。根據「美國廣播公司新聞網」18日報導，19.93萬英畝(約8.677萬公頃)的土地慘遭「火神」蹂躪，燃燒面積約為3個台北市大小。政府已動員逾1500名消防員打火，野火警告也從西海岸擴張至中西部。
報導引述拉瑞莫郡(Larimer County)保安官辦公室說法，儘管火勢已有62%受到控制，但為確保安全仍強制疏散拉瑞莫郡34號公路一帶居民。由於野火仍持續造成威脅，整個科羅拉多州北部地區仍維持警報。
雪上加霜的是，大火產生的濃密煙霧持續增加，並向科羅拉多州東北部擴散，17日進入內布拉斯加州西南部與堪薩斯州西北部。
另一方面，該州波爾德郡17日也傳出科爾伍德野火(Calwood Fire)，至17日晚間火勢燃燒已擴大到逾7000公頃，估計毀損1600棟房舍。
該場野火促使當局強制疏散拉瑞莫郡北方161公里的詹姆士敦居民，並警告如果火勢進一步擴張，將持續疏散周遭居民。
有鑒於火神鬧事不休，自印第安納州到加利福尼亞州等共10個州，17日都祭出紅旗警報。當局警告，隨著強風加上濕度較低，部分地區火災恐升高甚至到危險的階段。此外，少數中西部地區除面臨火災的威脅，也會出現天寒警報。
(中時新聞網)
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