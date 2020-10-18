流感公費疫苗今年出現搶打潮，衛福部日前政策急轉彎，暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種，引發基層民怨。對此，資深媒體人陳揮文感嘆，他也打不到，並質疑全世界有哪一個防疫中心的指揮官，像陳時中這樣跑去唱歌、拍照的。

對於衛福部暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，陳揮文17日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為這個限制，「我現在不能打」，並直言，要打疫苗真的動作要快。

陳揮文指出，莊人祥承認疫苗加購程序冗長，但除了預算之外，它還有一個緊急命令，就像當年SARS爆發時有特別專法，「一丟就是500億，那不是錢的問題，那是你要不要做的問題」。同時，陳揮文更說，蔡政府很喜歡做大內宣叫超級部署，「剛剛我們講那麼多疫苗是超前部署嗎？是落後的部署」。

接著，陳揮文秀出之前陳時中在演唱會上開唱和拍攝雜誌封面照的照片，並直言，「為什麼會這樣？這是指揮官，他就心不在此了啦，你怎麼這樣對不對？這都他之前的」並質疑，哪一個防疫中心的指揮官在幹這種事情，然後媒體專訪說可能要去選台北市長。

陳揮文也向陳時中喊話，「陳時中部長，不是我要給你漏氣，你做這個我覺得不對」，並指出，現在還只是流感疫苗，如果之後是新冠疫苗的話要怎麼辦？「我看可能又向別人講的要排隊，可能三更半夜就要排」。

(中時新聞網)