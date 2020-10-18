高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林沉潛，有粉專貼出鳳山溪現況，發現又髒又亂。網友看到這場景不禁驚呆：沒有韓國瑜的高雄，超臭溪川回來了。

杏仁哥在臉書分享粉專「Care高雄」的鳳山溪現況圖，引起網友關注，粉專直酸，協尋某白眼議員，自從她吃了大麥片之後，高雄的一切、鳳山的一切，在她眼中大該都是粉紅泡泡了吧。這種又髒又臭的～～完全入不了她的眼。

去年時代力量高雄市議員黃捷在議會總質詢中，質詢提問現行自經區具體內容？時任高雄市長的韓國瑜接連3次回答「高雄要發大財」，讓她當場翻白眼。

網友回說，「看見這一幕就是孑孓的培養皿。」、「有機會去看看前鎮河吧。」、「似乎回到了故鄉。」、「沒有韓國瑜的高雄，就是會這樣。」、「自從罷韓電視媒體好像都不再報高雄，這樣也好，才不會吵死了。」

也有網友表示，「水溝還是溪？」、「苦瓜煮鰱魚，可憐(台语讀音)苦鰱。」、「 好美的黑色小河，又香又美。還有垃圾當點綴，真棒。」

(中時新聞網)