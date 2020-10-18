共機一直在台灣海域騷擾，兩岸會不會開戰？港媒分析認為，若以蔡政府目前的路線繼續往前推，加上美國介入，離戰爭會愈來愈近。萬一開戰，民進黨2024還能再度連莊？

根據香港媒體《中評社》報導表示，最近這一個多月，大陸軍機頻接近台灣、台軍包機飛不進東沙等都，在台灣引發熱議，大家一致認為這是大陸在警告台灣，甚至有專家認為這是開戰前的訊號。

港媒指出，民進黨政府官方智庫發布民調指，若大陸武統台灣，有近8成民眾願為台灣而戰。即使台灣宣布獨立，導致大陸武力攻台，也有7成民眾願為保衛台灣而戰。對照最近氛圍，台灣早就可以恢復徵兵，但民進黨怕得罪年輕選民，不敢恢復徵兵制。網路上雜音不斷，被嘲諷「鍵盤俠」難道是要去當「鍵盤兵」？台灣人會不會像蘇貞昌講的，拿掃把也要為台灣而戰，是待檢驗的。

港媒也認為，從蔡英文雙十談話轉趨低調、吳釗燮強調不尋求台美「建交」、邱義仁說除非瘋了才推「台獨」，民進黨一路都在踩煞車。但美國大量售台攻擊性武器、民進黨政府參與川普印太計畫抗中聯盟，完全否定一中與切割兩岸關係等，都重踩大陸紅線。綠營檯面人物嘴巴上的降溫似乎救不了兩岸的戰雲密布。藍綠檯面上大咖都想拚大位，如果沒什麼變化鄭文燦機會最大，但現在綠營這樣搞下去，若真的開戰，豬羊變色，還能指望2024的再度連莊？

(中時新聞網)