針對近期美國軍艦通過台灣海峽，民進黨政府大事宣揚。退役少將、前三軍大學聯合作戰主任周國雙指出，台灣要注意的是海空運輸是否受影響，若被逼上談判桌，就代表戰爭結束。

周國雙接受香港媒體《中評社》專訪時表示，美軍是以「無害通過」，因為中國大陸不會打，台灣也讓美國飛，不用刻意大作文章。但美國一方面秀武力，也展示可控制台海情勢，獲得兩大好處，都是針對美國自身利益。但美國一直挑戰大陸對台灣的3個底線：不許美軍進入台灣、不許台灣獨立、台灣不能產生暴亂。因此看得出美國一直挑戰、一直希望勢力進入台灣，進而影響台灣武力，要影響台海的軍事均衡。

周國雙認為，台灣要注意的是空中優勢的轉移，會不會影響到海空運輸，如果絕對影響台灣的海空運輸，那台灣就得被迫站上談判桌，就是代表戰爭的結束。但看得出中國大陸很克制，不斷釋放善意給台灣。

周國雙呼籲，台灣應該趁現在還有條件的時候，要不斷爭取，現在看得出來中國大陸一直讓空間給台灣，因為不希望中美對抗進行貿易、軍事、科技戰的時候，還在台海搞自家人的內鬥，大陸也不希望如此，所以一直讓利、表達善意給台灣。

(中時新聞網)