【回憶殺】48歲女演員范瑞君從北藝大畢業，早年演出相聲瓦舍、表演工作坊等舞台劇，後來主力放在電視劇，曾奪下金鐘女配角獎殊榮，近年有《俗女養成記》及《墜愛》等作品。她在29歲邂逅老公戴立吾，交往7年結婚，至今已結識19年。不過，范瑞君有時候仍不理解丈夫，曾在節目上哭訴對方會實施冷暴力。

范瑞君最近上節目《一袋女王》，第一次帶老公戴立吾同台，她坦言錄影前一晚緊張到睡不著。被問到兩人的初次相遇，戴立吾說當初參加郎祖筠製作的舞台劇《救救歡喜鴛鴦樓》結緣范瑞君，起初兩人並沒有太多互動，直到戴立吾站在舞台上表演，范瑞君赫然發現他如此閃亮，越走越近終成情侶。

范瑞君與老公戴立吾。（圖／衛視提供）

即便是相差6歲的姐弟戀，愛情仍維持了7年，2008年決定攜手共度一生，從此身分證上多了彼此的名字。婚後陸續生下兩名女兒，一家四口幸福美滿的家庭，也跟許多夫妻一樣有爭吵的摩擦，范瑞君曾在節目《媽媽好神》控訴老公在家常常很冷淡，「有點類似冷暴力，他不動口、不動手，但就是不講話」，與她理想中的家庭生活相差甚遠，有一次衝到門口笑臉盈盈地迎接老公歸來，卻被對方以「笑什麼笑」帶過，熱臉貼冷屁股使她很受傷。

一冷一熱姐弟戀夫妻檔

不過，戴立吾認為家中是最安全、舒服的堡壘，可以完全做自己，「我回家還要跟誰陪笑臉嗎？」雖然聽起來很有道理，但范瑞君覺得要相處40年的人，互動卻如此安靜，「我們要在一起一輩子，他給你的笑臉卻最少」忍不住哭了出來。

除此之外，兩人照顧女兒的方式也不相同，戴立吾是個細膩的人，知道要外出工作5天，會先在冰箱準備一個禮拜的水果，每天提醒女兒要吃，讓范瑞君覺得很煩，她解釋，小時候吃早餐媽媽只會準備牛奶配果醬吐司，但老公是非常重視的一個人，「每天的早餐還會變換花樣，我光聽就覺得很累，最後乾脆讓老公全權處理。」

(中時新聞網)