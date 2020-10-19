10/19-10/25｜星座運勢週報｜

重要星象：水逆天蠍，太陽天秤最後衝刺，金星處女與木土冥和諧相，木冥合與木土合

水逆天蠍，容易與故人相遇，想要探索內心的秘密，或是處理財務上的問題，揪出藏在暗中的問題，為了將來做準備。太陽天秤最後衝刺，關注於人際關係上的評估，是否持續深耕或是終止合作。金星處女與木土冥和諧相，因工作崗位上的表現，而獲得提升或降級。木冥合與木土合，接近改變世界的關鍵時刻，此時做出的決定，對未來產生重要的影響。

工作注意：金牛、天蠍、射手、水瓶

金牛：開啟新計畫，按部就班慢慢來

天蠍：注意勿踩他人底線或擋人財路

射手：需要鬥智鬥勇，提起精神來應對

水瓶：堅持己見有好有壞，當心食古不化

桃花注意：白羊、雙子、天秤、魔羯

白羊：感情生活既滿意又享受

雙子：人紅氣色佳，散發無窮魅力

天秤：別太傲嬌，對另一半還是要客氣點

魔羯：要拿出行動，以免揮棒落空

財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：努力有回報，表現好能提高身價

處女：有投資機會，能跟著賺錢

健康注意：獅子、雙魚

獅子：多接觸身心靈事物，幫助穩定心情

雙魚：別被內心的恐懼困住

(中時新聞網)