娛樂8點半》瓊瑤經典電視劇《情深深雨濛濛》是六、七年級生的經典回憶，該劇主演趙薇、林心如、蘇有朋、古巨基已成一線大咖，不過在劇中飾演任性蠻橫小妹「夢萍」的女星樂珈彤，則是嫁做人妻後就退出演藝圈，她低調當貴婦已15年，現年43歲的樂珈彤則是凍齡的雙寶媽咪。

樂珈彤和趙薇、林心如搭檔演出《情深深雨濛濛》爆紅。（圖／取材自微博）

樂珈彤長相清純、可愛，外型神似女星蔣勤勤，也因此讓樂珈彤還在北京電影學院讀書時，就擁有「小蔣勤勤」的稱號，科班出身的樂珈彤，第一部作品是電視劇《聊齋先生》，樂珈彤在劇中飾演女鬼，雖然是小角色，不過樂珈彤認真的詮釋，也因此讓她在外界心中留下深刻的印象。

樂珈彤隨後也迎來讓她爆紅的代表作《情深深雨濛濛》，當時年僅20出頭的樂珈彤，試鏡時毫不怯場，她當時表演一場爆發力十足的激情戲，讓瓊瑤當下就決定「陸夢萍」這個角色非她莫屬，樂珈彤演活刁蠻潑辣、驕縱任性的陸家三小姐陸夢萍，也讓她成為家喻戶曉的演員。

身為古典美女的樂珈彤，長相甜美、笑容迷人，她也因此被封為「瓊瑤第六代玉女掌門人」，樂珈彤人氣正夯時，還被提名「新四小名旦」，樂珈彤隨後也接連與范冰冰合作電視劇《愛情寶典》、以及在古裝劇《護國良相狄仁傑之風摧邊關》飾演太平公主，並在2006年與蔣勤勤、陳曉東合作古裝劇《香粉傳奇》等戲，不過樂珈彤演完《香粉傳奇》後，她就低調退出演藝圈，專心在家相夫教子。

樂珈彤2005年嫁給大她7歲的香港富豪朱銳，升格當人妻的樂珈彤，婚後把重心轉往家庭，朱銳對樂珈彤相當貼心又疼愛，樂珈彤還曾透露，老公在早上都會為她準備咖啡，恩愛的小倆口婚後也接連生下2個兒子，幸福組成一家四口。

樂珈彤保養有術，一點都不像43歲。（圖／取材自微博）

樂珈彤升格當貴婦後相當幸福，不過她對婚姻生活低調，雖然設有社群網站帳號，但樂珈彤也是久久才更新貼文，她除了分享與兒子共享天倫照外，樂珈彤也曾曬出泡茶、運動和出遊照，生活相當愜意。

不過隨著樂珈彤日前罕見PO出自拍照，更是讓外界驚艷，現年43歲的樂珈彤保養有術、肌膚白皙透亮，顏值超凍齡，身形苗條的樂珈彤看起來就像是個少女，完全不像是一對孩子的媽。

(中時新聞網)