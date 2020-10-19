川普或拜登當選 對市場造成不同影響

很多人擔心，美總統大選萬一拜登當選，台股會不會崩盤？

我的答案是「機率很高」

因為拜登的加稅政策，對於科技股來說真的太傷，如果拜登的加稅政策真的全部實施，美國科技股2021年獲利平均會下降12%，很多科技股在今年下半年急漲後，基期已經夠高了，年獲利下降12%，股價絕對會修正。

但這種修正只會是短暫的，因為拜登支持國際自由貿易，對其他國家的態度都是以友好、互利為主，不像川普的強硬態度，把周期拉長來看，有助於美企業去海外進行投資，綜觀來講，拜登當選屬於「短空長多」。

反觀川普，雖然當選後會很直接的強化短線上股票市場的信心，但確定當選後除去了連任壓力，加上原本就強硬的作風，對於國際貿易關係，尤其是中國，可能會採取更加極端的處理方式，對於企業海外投資將埋下變數，綜觀來講，川普當選對於股票市場是「短多長變數大」

台股要避開這種，可能發生的短線修正，最好的方式就是去挑選「基本面不會因為某位候選人當選而改變」的個股，只要基本面不變，就算真的受大盤影響而拉回，也一定會有低接買盤進場拉抬，怎麼下去就會怎麼上來，不需要擔心一去不回。

而以整個台股來看，最符合這項標準的產業，就是「台積電設備廠」，台積電上周法說雖然沒有三度上調資本支出，但全年營運營收的增幅早就超過所有晶圓代工廠，今年的資本支出達區間預估值的高標，約170億元，已經創新高，目前來看明年半導體設備廠整體營運至少年增7%-8%。

但整體台積電設備廠，其實在Q2、Q3股價已經漲過一段，目前基期都偏高，所以近期的行情，可以明顯感受到，台積電供應鏈的股價相對疲弱，但在需求不變、不影響長線基本面的狀況下，逢股價拉回去買這些設備廠，反而風險會來的比較低。

9月營收年增率達2成以上的相關設備廠有：漢唐、京鼎、萬潤、閎康、日揚、帆宣、光洋科。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)