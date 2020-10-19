新球季從效力長達4年的浙江廣廈，跳槽上海大鯊魚重新出發的劉錚，18日開幕首戰就遇上老東家，儘管劉錚拿下15分、9籃板、2助攻與1抄截，擁有「雙外援」弗雷戴特、鄧蒙的上海，仍以94比122慘敗給全本土陣容應戰的廣廈。

廣廈能以全本土大勝上海的主因，在於孫銘徽、胡金秋和趙岩昊3名中國大陸國家隊成員表現優異，孫銘徽攻下全場最高41分，另有7助攻、7抄截，胡金秋31分、12籃板，趙岩昊15分；上海雙外援全場共拿15分，表現根本不像外援。

其他台灣球員在CBA開幕周表現，效力廣州龍獅的陳盈駿，面對新疆廣匯先發打了35分鐘，拿16分、8助攻、5籃板及3抄截，可惜廣州仍以97比102惜敗，本季從上海換到新疆發展的吳永盛，僅替補3分鐘，只有1犯規，其他數據掛零。

效力福建潯興的胡瓏貿，替補打了13分鐘，4投2中，拿6分、3籃板、1助攻與2抄截，福建92比99不敵山西；至於18日最詭異的比賽結果，是北京首鋼20比0擊敗早已確定退出CBA的八一，CBA官方到現在仍未針對八一去留狀況做出任何聲明。

(中時 )