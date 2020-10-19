人常說台灣四處見溫情，但仍有許多人為了貪小便宜，而做出「奧客」行為。一位油漆師傅無奈表示，客戶要求他替牆壁上漆，卻又指示要畫些簡單物品點綴。等到成品出爐，師傅向客戶收取「牆壁彩繪」的費用時，客戶卻突然翻臉不認帳說「我是叫你上漆而已，只能收上漆的錢。」讓全網氣炸狂批「不尊重專業！」完全是標準的「又要馬兒好，又要馬兒不吃草…」。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，客戶指示他油漆牆面，當牆漆好後，客戶要求他再簡單畫些東西。原PO也多畫了幾朵小花，客戶卻又表示「想要有花園的感覺」、「希望能再畫很多葉子和天空」。於是在全部完工後，原PO就向客戶收取「彩繪牆面」的價錢。不料，客戶此時卻翻臉不認帳表示，「我是叫你上漆而已，只能收上漆的錢。」

全部完工後，原PO向客戶收取「彩繪牆面」的價錢。不料，客戶此時卻翻臉不認帳表示，「我是叫你上漆而已，只能收上漆的錢。」（摘自爆怨公社）

原PO更用去店裡點餐的故事比喻說，跟老闆點了一碗清湯，並要求「可以幫我湯裡面加三顆貢丸跟一些青菜嗎？」吃完結帳時，老闆向客人收貢丸湯的錢，客人卻質疑「我只點清湯耶？」原PO氣炸直呼「台灣到底還有多少慣老闆啊？」

貼文一出，客戶行為讓網]網友紛紛替原PO抱不平表示，「這是奧客，不是慣老闆」、「標準的又要馬兒好，又要馬兒不吃草…」、「不尊重專業人士，幹嘛不直接說要彩繪，專業人員也是要吃飯賺錢的」。網友也建議，如果客戶打死不認付帳，就幫他牆面恢復成剛上漆的樣子，並收取2倍材料費。「可以只付上漆的錢，但我會把彩繪塗掉」。

網友指出，由於現在貪小便宜的人太多，當遇到客人有額外要求時，最好不要馬上做，應該要先把金額都講清楚，要確定對方同意後再執行。若真的遇到死不認帳、雇主不願給錢，則可以告。網表示「這社會的無賴越來越多，要懂得自保。一堆順便貪小便宜的」、「免費仔太多，一定要先說價錢」。

(中時新聞網)