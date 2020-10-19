美國有線電視新聞網(CNN)報導，美眾議院議長裴洛西18日向川普喊話，如果想在大選前達成有關新冠肺炎新一輪的紓困方案協議，財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)必須在48小時內和她達成協議。

裴洛西辦公室聲明指出，48小時意味著川普政府必須在20日結束前，解決所有懸而未決的問題，否則無法在大選前通過紓困案。若沒有達成協議，20日後會繼續進行談判，但在選舉前就無法即時定案。

裴洛西日前才表示，如果無法與白宮達成協議，屆時眾議院的民主黨籍議員會自行解決相關救助需求。儘管與白宮的提案有相當大的落差，但她仍會持續與財長梅努欽磋商，尋找出解決方案。

不過，梅努欽卻悲觀地表示，雙方在11月3日大選前達成協議的機率頗低。此語一出隨即造成美股重挫，讓梅努欽改口仍有機會過關。

民主黨與共和黨針對疫情的紓困方案，分別提出2.2兆美元與1.8兆美元的版本。然而，民主黨版的紓困法案許多優先事項慘遭共和黨否決，而川普版的紓困不僅遭裴洛西斥為明顯存在缺陷，就連眾議院部分共和黨議員也難已買單。

此外，即使紓困法案在眾議院過關；考量到參議院有3名共和黨議員確診染疫，參議會要到19日才能上工，是否能順利於選前通過參議院那關，仍為未定之數。

(中時新聞網)