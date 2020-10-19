消防人員緊急佈水線滅火。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

火勢撲滅後在門口發現屋主已明顯死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣消防局18日晚上10點52分接獲民眾報案指稱番路鄉新福村大庄6號發生住宅火警案，趕往現場隨即佈水線滅火，撲滅後發現一名老翁已明顯死亡，詳細起火原因待火調人員調查。

消防人員獲報後11時許即抵達現場，該處為1樓鐵皮屋全面燃燒，屋主為1名年約80歲的獨居老人，尚無法確認是否脫困，火勢撲滅後在門口發現屋主已明顯死亡，後續交由消防局火調人員及警察局處理。

(中時 )