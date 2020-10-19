嘉縣》番路住宅火警 獨居老翁葬身火窟 03:112020/10/19 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 番路一處住宅火警，一樓鐵皮屋全面燃燒。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員緊急佈水線滅火。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 火勢撲滅後在門口發現屋主已明顯死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣消防局18日晚上10點52分接獲民眾報案指稱番路鄉新福村大庄6號發生住宅火警案，趕往現場隨即佈水線滅火，撲滅後發現一名老翁已明顯死亡，詳細起火原因待火調人員調查。 消防人員獲報後11時許即抵達現場，該處為1樓鐵皮屋全面燃燒，屋主為1名年約80歲的獨居老人，尚無法確認是否脫困，火勢撲滅後在門口發現屋主已明顯死亡，後續交由消防局火調人員及警察局處理。 (中時 ) #人員 #屋主 #消防局 #死亡 #撲滅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南豪雨釀土石流 22軍人遭活埋 17:322020/10/18 國際 兩岸一家人》那片土地魂牽夢縈（一） 15:352020/10/18 徵文 番路柿子冰淇淋夯 擁專利 04:092020/10/17 地方新聞 北海鱈魚香絲回饋社會 贈新北救災器材、1000顆住警器 16:532020/10/17 寶島 老翁疑失足摔落水坑 深陷泥濘2天2夜幸運獲救 13:402020/10/16 社會 高雄透天厝大火 70歲女屋主無生命跡象 11:282020/10/18 社會 路樹倒塌！騎士遭壓、閃避摔車5人受傷 12:192020/10/17 社會 桃園》命大 機車闖入平交道遭撞 男騎士僅有輕微擦傷 03:132020/10/18 社會 台南新市挖斷瓦斯管線爆炸 冒大火 3人受傷 21:562020/10/17 社會 飲冰柿茶集！番路農會結合柿子、茶 柿果子冰淇淋熱賣 23:322020/10/16 寶島 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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