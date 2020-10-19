高屏溪近高雄市林園區的河床地18日晚上大火延燒，尤其乾枯的甜根子草順勢燎原，林園愛鄉協會理事長陳俊強憂心已經破壞百餘種鳥類的棲地，尤其才剛報到的黑面琵鷺恐要逃離了。

林園區的高屏溪河床地18日晚間約9時許傳出火警，由於河岸旁大片乾燥的甜根子草助長火舌，猛烈火勢從北往南蔓延，將天際照映得一片通紅，讓生態保護團體很憂心鳥類的棲地已遭破壞。

陳俊強指出，稍早前往關切並在堤防附近有聽到鳥類驚慌哀叫聲，相信鳥類已感受到火勢蔓延造成的棲地破壞，盼在灌救滅火的打火弟兄加快速度，因為他擔心火勢往南蔓延，趨近於黑面琵鷺的棲息地。

他還說，去年底到今年初於高屏溪河口一帶統計到大約70隻黑面琵鷺棲息；今年來度冬的黑琵，在10月16日有4隻現蹤，他很憂心，如果火勢持續蔓延，恐怕候鳥及百餘種鳥類在高屏溪河岸的棲地都會被破壞殆盡。

有關高屏溪河床地大火延燒，目前正由高雄市消防局及屏東縣消防局協防滅火。（編輯：陳彥鈞）1091019

(中央社)