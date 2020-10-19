17日台南連7震，易經命理老師高煜霖從清晨地震時間取卦，得到「大安」，他分析認為，留意前高雄市長韓國瑜的動向，是否他會到桃園選市長。

高煜霖在臉書粉專《易經粉絲團》表示，他從方位法取卦，得到「地雷復」；晚間取卦得到「大安」，卦意「最大的吉利」，注意是否有人下，就有人上；含有整頓治理現象。他從「大安」分析說，國內有政治人物開始被勸退2022選舉，當然，就有人會上來，可注意韓國瑜的動向，是否會到桃園選市長。另外，國內可能有些第二任的首長，已著手計畫到中央歷練，往更上一層樓發展之象。

高煜霖再從綜合加權指數分析，由於「地雷復」下一卦，是「天雷無妄」，簡單說，台灣今年因為國際上的「亂」，突顯出整體價值，而被大國相中，亟欲拉攏。台灣也可利用此機會，提高國際能見度。不過他也提醒，「天雷無妄」意指「突然受波及」之意，也就是，有些事不是台灣能控制的，卻被連帶影響。

高煜霖分析說，從事件發展，台灣易受「天運」吉凶引導，會往好的，或不好的方向演變，因此他建議，台灣凡事切忌強出頭，勿挑釁，順勢而為，自然能化險為夷。

(中時新聞網)