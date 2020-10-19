由中國電子資訊產業發展研究院、江西省工信廳、南昌市政府和中國虛擬實境產業聯盟承辦的「2020世界VR產業大會雲峰會」將於10月19日至20日在江西南昌舉行。這次雲峰會將深度應用VR、5G、人工智慧等新技術，推出虛擬主持人、峰會AR特效、雲會場VR直播、嘉賓全息投影演講、智能同傳等新場景。據賽迪顧問預計，大陸VR／AR市場規模將在2022年突破千億元（人民幣，下同），行業相關公司包括絲路視覺、恒信東方等。

此外，根據新華社報導，江西虛擬實境產業相關產值已由2018年的42億元快速發展到2019年的120億元，預計今年將突破200億元。

而此次本次大會將具體運用人工智慧技術、XR影像技術、VR直播拍攝技術、全息影像技術等4大技術，設立AI虛擬主持人、首用全息投影、採用全程智慧同傳，打造身臨其境的「雲會場」。

回顧前兩次大會共簽約項目261個，簽約總金額1284億元，包含華為、阿里巴巴、HTC、高通、科大訊飛等龍頭企業紛紛進駐，涵蓋VR產業鏈研發、設計、製造、應用等各個環節。

(旺報 )