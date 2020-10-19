根據新股發行安排，大陸本周（10月19日至10月23日）A股將有5檔新股申購，包括滬市主機板2檔、科創板2檔、創業板1檔。其中科創板CDR第一股九號公司將在10月19日申購，而A股第14家「A＋H」上市券商中金公司則將在週二的20日進行申購。據《中國證券報》報導引述歷史數據測算，中金公司網上中籤率可能達到0.1％以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

此外，透過招股書顯示，中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股，占發行後公司總股本比例不超過9.50％，全部為公開發行新股。目前中金公司尚未確定發行價和募資規模，其發行前每股淨資產為11.52元人民幣，，港股最新股價為每股16.77港元。

另觀察到中金公司2019年每股收益為每股0.99元（人民幣，下同），按照23倍本益比測算（參考行業最新本益比為33.9倍），其發行價最高可達每股22.77元。若按這一價格計算，中金公司的首發募資規模將達104.51億元。

(旺報 )