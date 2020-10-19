（疫情不阻兒童創作能量，2020 FunPark創意說故事，總冠軍出爐，中華電信總經理郭水義特別出席，鼓勵孩童勇於創作。圖／中華電信提供）

已連續舉辦第8屆的「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」，18日決選出總冠軍，每年都推陳出新不同的賽事亮點，讓孩子藉由賽事故事創作培養創作能力，進而結合數位能力讓故事能有更生活的呈現。

這次「FunPark創意說故事 數位繪本創作大賽」祭出總獎金34萬，賽事單位表示，設置獎金的用意在於鼓勵孩童創作，賽事更重要的是期待孩童能從繪本創作、表演/朗讀的過程中，找到並培養出孩童自己未來興趣與專長發展的可能性。除了鼓勵孩童勇於想像、創作與表演外，更期待透過賽事的參與，讓孩童提早建構數位學習與數位生活的成長模式，協助孩子們養成數位能力。 今年5G正式開台，中華電信作為資通訊首航者，隨著5G超高速、低延遲的優勢，優質的數位內容就是展示5G內容最好的工具，中華電信近年來對數位內容的推廣更是肩負重任，致力於數位內容創作人才的培育。 「FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」是素有「兒童界的諾貝爾文學獎」之稱的繪本創作賽事，在兒童界一直是年度創作賽事，小朋友個個全力以赴，今年除維持往年國小低、中、高年級與國小反毒創作組外，不同於往年賽事，今年特別增開英語朗讀組。

本屆賽事雖然受國際疫情影響延後開跑，徵件成果依舊豐碩，國小組、反毒創作組、英文朗讀組報名數逾1,600件，件數斐然。

中華電信總經理郭水義特別出席，並在現場即興創作一首打油詩祝福所有參賽團隊，而長期致力在教育、文化領域的立委蘇巧慧-「水獺媽媽」長期推廣台灣本土故事繪本創作，也特別在活動現場與偏鄉地區原住民族小朋友交流母語，讓偏鄉地區的孩童興奮不已。

今年搭載數位文創與配合政府打造臺灣成為雙語國家之政策發展，全球知名的Scholastic美國學樂出版集團，也是全美最大童書出版社合作增加「英文朗讀組」組別與獎項，提供六篇精選閱讀讀本篇章讓孩童朗讀參賽，鼓勵盼帶動全台灣孩童學習英語的風氣並鼓勵孩童自小跨足國際，培養國際語言能力。

此次參加英語朗讀組的參賽者表現都相當積極，每位參賽者大多繳交達3件的朗讀作品角逐初賽，作品無論在讀音、口條與情感的帶入，都具有一定的成熟度，英文朗讀組由台北西門國小四年級王敏恩小朋友榮獲第一名，英文發音純正語調生動，令在場評審驚艷。

『FunPark創意說故事數位繪本創作大賽』於2016年與法務部、教育部、衛生福利部食品藥物管理署三部會合作，於賽事中加入「反毒創作組」，希望透過這個賽事除了能第一時間讓家長與孩子能了解反毒的常識，進而創作反毒故事，用淺顯易懂的說故事行銷方式，讓更多人識毒與拒毒，並且將最後獲獎團隊的作品由慈濟志工利用早自習時間深入各國小推廣反毒，並已成功地推廣到偏鄉地區，這些年獲得很不錯的迴響，也讓整體賽事更具指標性與教育意義。

「國小低/中/高年級組」本次參賽作品相當豐富，主辦單位表示在低年級組方面，很多孩童雖然年紀較小，所能使用的語彙不多，但是在作品的敘事性與流暢度上，已經具備完整故事架構，其中不乏有環境保護議題的倡導。

低年級第一名得獎作品「考試怪獸」參賽者透過想像力與奇幻敘事手法，將孩童最頭痛的課題「課後複習」以活潑可愛的想像力展現，透過擬人化形象的改變，將主人翁的心境轉換表達的貼切且饒富趣味，可以看出低年級小朋友雖然詞彙表達簡易，但同時卻也是想像力最豐沛的年齡。

中年級第一名得獎作品「地球大烤箱」以全球暖化議題為主軸，更特別加入科技藝術元素，達成宣導之目的，讓保護地球不再只是口號。

高年級第一名得獎作品「美食奇遇記」讓孩子懂得惜食，就從跟食物培養感情開始是整齣戲劇的重點，每個食物只要細心品嘗，總能感受到全世界最棒的味道。

特別值得一提的是今年有法務部指導的反毒創作組，作品對於反毒議題傳達明確，且情境創作納入了新的元素，如部落、馬戲團與桃花村等富有創意的場景。

反毒創作組第一名與新增反毒創作組「最佳表演獎」獎項皆由作品「羊羊得意」獲獎，透過小綿羊與狼等動物角色扮演，以豐富的背景融入音樂、舞蹈、歌唱等互動演出方式，吸引在場人所有的目光注視，也讓大家了解教育孩子從小培養「識毒力」。

今年度邀請知名兒童出版社「小魯文化」執行長沙永玲、「悅讀學堂」執行長葛琦霞、知名兒童文學作家張子樟以及「咖哩玩劇團」創意總監咖哩姐姐，及智趣王數位科技公司總經理單淑娟共同擔任決賽評審，讓兒童繪本創作與表演藝術各領域專業人士親臨現場，給孩童最專業的評比與建議。

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