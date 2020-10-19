高雄再傳砍人案件，25歲戴姓男子疑因債務糾紛，18日深夜前往33歲莊姓友人大樓住處，持鐮刀將對方砍傷後離去，莊男送醫急救宣告不治；警方根據在場女性友人指稱，7時58分於鼓山二路45巷內查獲犯嫌。

轄區苓雅警方表示，戴姓男子昨日深夜前往莊姓友人位於光明街的11樓住處，因兩人是朋友，戴男先前也曾到過莊家，大樓管理員不疑有他，豈料戴男一進門就拿起預藏的鐮刀，朝莊男身上猛砍，雙方一陣扭打，莊男將戴男推出門外後，戴即悻悻然離去。

莊男左腋下、後腦杓被鐮刀砍傷，叫一旁的蔡姓女性友人幫忙報警，救護人員到場將莊男送醫，但因傷勢過重，19日凌晨宣告不治。

蔡女告訴警方，戴男與莊男是朋友，兩人似乎有債務糾紛，但牽涉多少錢並不清楚；警方調閱監視器，鎖定戴嫌犯案後騎腳踏車往鹽埕區方向逃逸，已成立專案小組，07時58分於鼓山二路45巷內查獲犯嫌，將進一步釐清犯案動機。

一名住戶驚魂未定地向媒體表示，戴男躺在地上，身上血跡斑斑，連腳都是血，躺在地上應該有一陣子了，因為血都乾了。

(中時新聞網)