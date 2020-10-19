位在台北車站下方的「站前地下街」，是許多市民和國內外遊客往來的熱點，但負責管理的「保證責任台北市站前地下街場地利用合作社」（合作社），卻遭控擅自委外招商，將廣場、通道等公共空間租給攤販營利，占用消防空間並擋住救災設備，被稱「地下街大王」的合作社主席王金祥，竟還是北市長柯P後援會的「榮譽主席」，市府倘若因此而包庇，一旦發生意外，後果恐不堪設想。

10月14日下午，本刊前往該地下街的合作社辦公室，表示想找王金祥主席（王男）租攤位，工作人員卻通知1位自稱是「焜晰開發」公司的邱姓業者（邱男），讓他帶記者去看，並介紹各攤位價碼。

邱男邊走邊說：「我是招商公司，和這個老闆（王金祥）合作，臨時攤位都找我。」還輕聲表示：「我們就是合作社委託的，因為他們不能招商。」沿著通道抵達編號「Z8」的地下街出入口附近才停下，手指著一個緊鄰消防栓箱、面積約3坪大小的轉角空間，月租3萬元。

合作社辦公室找來的招商公司在帶看攤位位置時，還跟記者掛保證表示「這裡十幾年都是這樣，如果有問題早就有發生」。（圖／攝影組）

記者質疑，「這個攤位不是擋到了消防設備？不會被稽查或趕走嗎？」邱男先輕鬆表示：「不會啊，檢查的時候就把它（攤位或商品）移開，給他們（稽查人員）拍個照就沒事，像今天有長官來看，他們（攤商）就把那個（違規部分）收進去了。」

邱男見記者似乎不放心，還強調會「提早通知」，掛保證說「稽查人員只要來，一定都會先到合作社辦公室，他們（合作社）就會通知保全，保全就會來告訴大家要來檢查了，注意一下。」並再三表示「這裡10幾年都是這樣，如果有問題早就有發生」。口氣相當自信。

招商公司帶看的攤位位置就在消防栓箱前，若發生火警恐延誤救災。（圖／攝影組）

邱男帶著記者再到下1個編號「Z9」出口旁，現場已有1個長約數公尺、看似有人租下的攤位，雖當天沒營業，但老闆並未將商品搬走，只簡單在上頭蓋了1大塊絨布，整個攤位同樣大辣辣擋在消防栓箱及滅火器前，邱男看到似乎習以為常，淡淡的說：「他（攤商）超出使用範圍，我會再提醒他注意就好。」

逛完了通道攤位，邱男繼續帶著記者介紹廣場區中間6個攤位，這些攤位因人潮多、能見度高，租金是旁邊通道攤位的好幾倍，隨便一個就是10萬元起，記者觀察，看上去雖然未明顯擋住靠牆的消防栓箱等設備，但實際上依規定也屬於「消防空間」，但還是出租給攤商使用。

2013年間，台北車站旁另一個「誠品地下街」，就因將類似的公共廣場違法出租給咖啡廳、麵包店等，遭媒體、市議員踢爆，北市府當時也依違反《建築法》予以開罰並限期改善，如今幾乎一模一樣的場景在「站前地下街」重現，且似乎行之有年，讓人認為北市府主管機關是否「裝睡的人叫不醒」？

對於站前地下街亂象，北市議員徐立信直呼誇張，他強調合作社是受北市府「市場處」委託，只能向各店家收管理、清潔等費用，無權私自將公有財物出租牟利，更何況是屬公共空間的通道、廣場等，「這其中肯定有弊端，市府應該要說明清楚，並徹查是否有不法。」

站前地下街由店家自組合作社，目前負責人為理事主席王金祥。（圖／翻攝臉書）

針對指控，王金祥表示，合作社有依法向市場處申請，只要付費都可使用公共空間，再委託業者去招商，至於影響到消防安全，會請業者清查並要求攤販改善，「業者招租出去多少攤位、收益等我並不清楚，租金也都用在合作社營運上，但實際沒有外界估得那麼高。」

北市府市場處則表示，依規定如「廣場」等公共空間，確實可接受合作社短期申請，但仍須符合消防安全規定、使用範圍等，若攤位擋住「通道的消防設備」，絕對不合規範，將派員前往查緝違規情況。

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(中時新聞網)