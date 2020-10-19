負責管理「站前地下街」的「保證責任台北市站前地下街場地利用合作社」（合作社），遭指控不顧消防安全，擅自委外招商。本刊前往實地查訪，果然如投訴店家所稱，有招商業者前來接洽、帶看攤位，甚至不用打合約，雙方口頭「議訂喊價」完成即可。

本刊日前楊裝業者要租攤位，1名自稱是招商業者的邱男就報價表示，合作社委外招商的這些臨時攤位、花車，每攤月租從3萬元至10萬、20萬元不等，記者現場估算整條站前地下街約有30多個攤位，若全租出去，粗估每月收益約在500萬元左右，依此推算年收將上看6千萬元，但收來的這些租金流向去哪？連身為合作社會員的店家們也不知道。

「消防設備手動開關」明顯被劃在攤商攤位內，若發生火警恐延誤救災。（圖／攝影組）

此外，這些攤位也不像正常店家，須和市府、合作社簽約，只要和邱男「口頭講好」即可，且可選按月甚至按日付租，隨時都可中止，記者詢問「沒有白紙黑字是否沒保障」？在向邱男索討名片時，邱男直接拒絕表示：「你不放心，那建議不要租。」

針對指控，負責管理地下街的「保證責任台北市站前地下街場地利用合作社」理事主席王金祥表示，合作社有依法向市場處申請，只要付費都可使用公共空間，再委託業者去招商，至於影響到消防安全，會請業者清查並要求攤販改善，「業者招租出去多少攤位、收益等我並不清楚，租金也都用在合作社營運上，但實際沒有外界估得那麼高。」

北市府市場處則表示，依規定如「廣場」等公共空間，確實可接受合作社短期申請，但仍須符合消防安全規定、使用範圍等，若攤位擋住「通道的消防設備」，絕對不合規範，將派員前往查緝違規情況。

招商公司的人看到店家占用消防位置時似乎習以為常，淡淡的說：「他（攤商）超出使用範圍，我會再提醒他注意就好。」（圖／攝影組）

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(中時新聞網)