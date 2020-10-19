站前地下街位在台北市中心地帶，每天估約10萬人次的旅客、市民進出，商家成員原為早期「中華商場」拆遷戶，由北市府規劃讓商家自組「合作社」，不必如一般地下街商場須公開招標。但合作社成立至今快20年，理事主席王金祥挨商家會員批是「萬年主席」，從來沒換人當過，甚至擅自委外招商，讓臨時攤位阻擋消防空間、設備，危及大家安全。

本刊調查，1992年間，北市府為進行都市更新，將西門町的「中華商場」老舊大樓拆除，其中254戶商家於2004年間被安置到「站前地下街」，也就是目前該處的合法店家。

該地下街東起南陽街，西至重慶南路，全長343公尺，總面積超過3000平方公尺，因屬「安置特區」性質，不必公開招標，由店家自組「合作社」，目前主管機關為「台北市政府市場處」。

店家梁先生怒批：「我早就向王金祥反映過攤商恐影響消防安全，但他卻笑說：「地下街一上去，旁邊就有『城中消防分隊』，很安全啦。」梁先生還透露，這10幾年來都是王金祥擔任理事主席，從來沒換過，此外，王金祥擅自將公共空間租出去的事，從來也沒經所有合作社會員同意。「租金收了怎麼運用，也沒人知道，實在很荒唐！」

「消防設備手動開關」明顯被劃在攤商攤位內，若發生火警恐延誤救災。（圖／攝影組）

另1位店家曾先生則說，當初以為地下街是黃金地段才承租，一簽就是3年約，每天遠從新竹來做生意，沒想到因合作社擅自租攤位，在「販售商品有重複性」的情況下，讓他這種合法店家被排擠，「生活過不下去，窮到我幾乎每餐都得吃超商過期食品。」

針對指控，王金祥表示，合作社有依法向市場處申請，只要付費都可使用公共空間，再委託業者去招商，至於影響到消防安全，會請業者清查並要求攤販改善。「業者招租出去多少攤位、收益等我並不清楚，租金也都用在合作社營運上，但實際沒有外界估得那麼高。」此外，他自認當「理事主席」一職很辛苦，「我也希望有人接手。」

北市府市場處則表示，依規定如「廣場」等公共空間，確實可接受合作社短期申請，但仍須符合消防安全規定、使用範圍等，若攤位擋住「通道的消防設備」，絕對不合規範，將派員前往查緝違規情況。

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(中時新聞網)