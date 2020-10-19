台北車站「站前地下街」因是否違規營利、影響消防安全而惹議，主事的「保證責任台北市站前地下街場地利用合作社」（合作社）理事主席王金祥（王男）也挨批。本刊調查，王男從小看著父執輩在老中華商場開店，後來自已更進一步渉足商店街營運，除站前地下街外，他也另組招商公司，標得中山地下街、捷運市府與淡水站的店舖區等公開標案，被業界稱為「地下街霸王」。

今年58歲的王金祥，因父執輩過往為「中華商場」店家，因此也具安置戶身分。他除擔任「站前地下街合作社」的理事主席外，在其他須公開招標的中山地下街、捷運市府站地下店鋪區、捷運淡水站店鋪等地都得標、獲經營權，做得有聲有色。

王金祥的友人說，王男長年與不少北市議員、政商名流等交好，近年則因和市長柯文哲「理念相近」，常一同出席活動，甚至出任柯P的「家長後援會榮譽主席」，聘書至今仍高掛在他的辦公室。

攤商怒批王金祥在地下街是「萬年主席」，從來沒有輪換過。（圖／翻攝臉書）

針對指控，王金祥表示，合作社有依法向市場處申請，只要付費都可使用公共空間，再委託業者去招商，至於影響到消防安全，會請業者清查並要求攤販改善，「業者招租出去多少攤位、收益等我並不清楚，租金也都用在合作社營運上，但實際沒有外界估得那麼高。」

北市府市場處則表示，依規定如「廣場」等公共空間，確實可接受合作社短期申請，但仍須符合消防安全規定、使用範圍等，若攤位擋住「通道的消防設備」，絕對不合規範，將派員前往查緝違規情況。

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(中時新聞網)