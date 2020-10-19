27歲的小婷，自小因罹患重度腦性麻痺四肢萎縮，連日常生活都無法自理，國中時期，保育院老師意外發現她相當熱衷「地板滾球」運動，開始尋找師資栽培，在今年的全國身心障礙比賽中，小婷獲得2金1銀的佳績，現在的人生目標是進軍殘障奧運。

被雙親遺棄的小婷，從小就生活在彰化縣「喜樂保育院」，因為腦麻病變，手腳嚴重萎縮，例如吃飯、喝水、刷牙等簡單的動作，對她來說就是痛苦又掙扎的奢望。

為了不讓肌肉持續緊繃，小婷每天都得復健1個小時，上午10點，用完早餐稍作休息後，由教保員推著坐在輪椅的小婷前往復健教室。一開始，復健師幫小婷的手腳拉筋，小婷卻是眉頭緊皺，表情有點痛苦；接著亦步亦趨陪伴小婷在特製的「樓梯」反覆上下，避免發生意外。最後，小婷還要練習不靠輔具自主走路，只見她緩慢地一步一步走到復健師位置，雖然只有幾步路之遙，對小婷來說卻需用盡「洪荒之力」。

小婷透過地板滾球運動找到了人生亮點，希望能夠成為國手，代表台灣，參加國際級比賽。（圖／讀者提供）

最讓小婷痛苦並快樂的一件事，就是操作電腦，小婷為了製作答謝師長的卡片，在職能治療師的陪同下，吃力的移動滑鼠，專注在網路上尋找圖樣，才短短10幾分鐘，已經汗流浹背，職能治療師不捨的表示：「其實對小婷來說，電腦操作甚至比復健還要辛苦好幾倍。」

小婷一聽到職能老師的說法也點頭說：「拿取的東西越小對我們腦麻的人來說越吃力，因為討厭的『張力』會一直抵抗拉拒，讓我們無法隨身所欲的伸展，往往一點點的距離需要我用全身力量去推，一般人根本難以體會。」

小婷這幾年參加地板滾球比賽是常勝軍，今年8月15日，在全國身心障礙比賽的三場比賽中，小婷奪得了2金1銀的佳績。（圖／翻攝中華地板滾球運動協會臉書）

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(中時新聞網)